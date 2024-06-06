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ВСУ 28 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Всего выпущено 68 единиц различных боеприпасов.
Мария Зайцева 2024-06-06 00:29:43
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

За сутки с 5 по 6 июня Украина 28 раз атаковала территорию Донецкой Народной Республики. Об этом следует из данных представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате обстрелов никто не погиб и не пострадал. Было повреждено три жилых домостроения и один автобус.

На донецком направлении зафиксировано 17 обстрелов, на горловском — 11. В сумме за сутки ВСУ выпустили 68 единиц различных боеприпасов по ДНР.

За прошлые сутки Вооруженные силы Украины 39 раз совершили атаки по территории Донецкой Народной Республики.

#в стране и мире #боеприпасы #ДНР #ВСУ #Обстрел #днр сцкк
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