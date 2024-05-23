В московском департаменте образования рассказали о нововведениях ЕГЭ

В 2024 году ввели несколько нововведений в систему сдачи ЕГЭ. Главным из них является сканирование бланков с ответами сразу после окончания экзамена. Организаторы будут проводить процедуру прямо при школьниках в аудитории после сдачи работ. Об этом сообщила заместитель начальника Управления госнадзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки города Москвы Тамара Романова.

Это новшество необходимо для обеспечения безопасности результатов, ускорит процесс передачи бумаг на проверку и увеличит прозрачность проведения экзамена.

Второе нововведение касается возможности пересдать экзамен. Если экзаменуемого не устроит результат одного экзамена, даже если он написан на 80 баллов, то 4 и 5 июля предмет можно пересдать, при этом первоначальный результат будет аннулирован.

В четверг начался первый день сдачи ЕГЭ, школьники пишут экзамены по литературе, химии и географии. Самый популярный предмет на выбор - обществознание, затем идут информатика и английский язык.

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