Киев обвинил Financial Times в сотрудничестве с Россией

Минэнерго обвинило газету Financial Times в якобы сотрудничестве с Россией. Соответствующее заявление они опубликовали в своем Telegram-канале.

Поводом для возмущений стала опубликованная 5 июня в газете статья под заголовком «Россия уничтожила более половины энергетики Украины», которая якобы носит манипулятивный характер и написана в интересах Москвы.

«В статье используются ссылки на анонимные источники в украинском правительстве. Это ставит под сомнение достоверность предоставленной информации, ведь она не подтверждена официальными источниками», - говорится в сообщении.

В Минэнерго также подвергли критике информацию, в которой говорится о повышении тарифов на электроэнергию почти в два раза.

«Ведь размер тарифа увеличился на 63% и есть большая разница между 60 и 100%», - уточняется в заявлении.

Ранее сообщалось, что 1 июня Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса.