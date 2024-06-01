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ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

В Минобороны России сообщили, что эти объекты обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса.
2024-06-01 13:10:00
© Фото: ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

Кроме того, ВС РФ ударили по арсеналам ВСУ с западным оружием. Поражены все назначенные объекты.

Бойцы группировки войск «Север» продолжали продвигаться в глубину обороны противника. На этом направлении в ходе контрбатарейной борьбы наши военнослужащие поразили боевую машину РСЗО HIMARS.

Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили на территории ДНР две БМП, в том числе американскую Bradley.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #спецоперация #западное вооружение #РСЗО HIMARS #групповой удар #Группировка войск Север
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