ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.
Кроме того, ВС РФ ударили по арсеналам ВСУ с западным оружием. Поражены все назначенные объекты.
Бойцы группировки войск «Север» продолжали продвигаться в глубину обороны противника. На этом направлении в ходе контрбатарейной борьбы наши военнослужащие поразили боевую машину РСЗО HIMARS.
Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили на территории ДНР две БМП, в том числе американскую Bradley.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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