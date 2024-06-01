ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

Кроме того, ВС РФ ударили по арсеналам ВСУ с западным оружием. Поражены все назначенные объекты.

Бойцы группировки войск «Север» продолжали продвигаться в глубину обороны противника. На этом направлении в ходе контрбатарейной борьбы наши военнослужащие поразили боевую машину РСЗО HIMARS.

Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили на территории ДНР две БМП, в том числе американскую Bradley.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.