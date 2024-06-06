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В Японии назвали «неприемлемыми» слова Путина о возобновлении диалога

Ранее Путин заявлял, что диалог возможен в случае изменения позиции Токио в отношении Киева.
Глеб Владовский 2024-06-06 07:48:17
© Фото: Валентина Певцова, РИА Новости

Власти Японии считают «несправедливыми и неприемлемыми» заявления президента РФ Владимира Путина о возможности возобновить диалог между двумя странами, в случае, если Токио сменит позицию по Украине. Об этом заявил генсек японского кабмина Есимаса Хаяси.

Политик, выступая на пресс-конференции, в очередной раз подверг критике действия России на территории Украины. Также он заявил о неизменности позиции Токио касательно южных Курильских островов для заключения мирного договора.

«Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, что Путин, общаясь в Санкт-Петербурге с главами мировых информационных агентств, заявил, что диалог с Японией возможен в случае смены Токио позиции по Украине. 

Ранее в МИД РФ исключили возможность возобновления диалога с Японией из-за ее антироссийской политики.

#в стране и мире #Путин #Япония #Есимаса Хаяси
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