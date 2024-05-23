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В МИД РФ исключили восстановление связей с Японией в настоящее время

В ведомстве подчеркнули, что отношения между двумя странами ухудшаются.
Глеб Владовский 2024-05-23 10:24:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия не собирается быть инициатором восстановления контактов с Японией в нынешнее время. Об этом сообщила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.

По словам дипломата, дипотношения между двумя государствами ухудшились из-за 22-го пакета санкций, который приняли в Токио еще в марте 2024 года.

«Очевидно, что в таких условиях инициировать восстановление политконтактов мы не намерены: их разрыв - это выбор японской стороны, ей и думать о будущем отношений», - цитирует ее слова РИА Новости.

Воробьева также добавила, что возобновление контактов возможно только в том случае, когда власти Японии откажутся от антироссийской политики.

Напомним, что 5 апреля Минэкономики Японии запретило экспорт в Россию 164 категорий товаров, в числе которых моторное масло, литий-ионные и никель-металлогидридные аккумуляторы и другие предметы.

#в стране и мире #Япония #МИД РФ #контакты с рф
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