Врач Романенко дала рекомендации по приему лекарств в жару

При употреблении лекарств в жаркую погоду следует соблюдать меры предосторожности. Такое мнение выразила в интервью радио Sputnik терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, некоторые препараты имеют свойство менять свои свойства высокой температуре воздуха. Поэтому необходимо соблюдать правила их хранения.

«Если вы приехали на дачу и оставили таблетки в бардачке при высокой температуре, они могут стать опасными... Это касается практически всех препаратов», - пояснила врач.

В качестве примера она рассказала, что некоторые противоаллергенные медикаменты могут усилить чувствительность кожи, приводя к солнечным ожогам. Романенко посоветовала хранить все медикаменты в холодильнике а также следить за количеством воды при их приеме.

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