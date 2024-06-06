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Врач Романенко дала рекомендации по приему лекарств в жару

По словам эксперта, некоторые препараты могут потерять эффективность и даже стать токсичными.
Глеб Владовский 2024-06-06 06:36:56
© Фото: Annette Riedl dpa Globallookpress

При употреблении лекарств в жаркую погоду следует соблюдать меры предосторожности. Такое мнение выразила в интервью радио Sputnik терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, некоторые препараты имеют свойство менять свои свойства высокой температуре воздуха. Поэтому необходимо соблюдать правила их хранения.

«Если вы приехали на дачу и оставили таблетки в бардачке при высокой температуре, они могут стать опасными... Это касается практически всех препаратов», - пояснила врач.

В качестве примера она рассказала, что некоторые противоаллергенные медикаменты могут усилить чувствительность кожи, приводя к солнечным ожогам. Романенко посоветовала хранить все медикаменты в холодильнике а также следить за количеством воды при их приеме.

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#в стране и мире #лето #лекарства #Жара
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