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Врач Дубинин предупредил об опасности фумигаторов для здоровья ребенка

Не следует допускать, чтобы фумигатор работал всю ночь в комнате, где находятся дети, заявил медик.
Анна Назайкина 2024-05-30 08:49:43
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин в беседе со «Звездой» предупредил об опасности использования фумигатора от комаров в течение всей ночи. По словам специалиста, это поможет привести к аллергии.

По словам специалиста, важно соблюдать технику безопасности и грамотно использовать этот прибор, особенно если речь идет о фумигаторе в комнате, где спят дети. Следует включить фумигатор перед сном, приблизительно на час, чтобы убить насекомых. Затем нужно проветрить помещение и выключить прибор.

«Не нужно, чтобы фумигатор работал всю ночь в комнате, где находиться ребенок и взрослый. Это все может приводить к аллергическим реакциям», - сказал медик.

Дубинин отметил, что самые эффективные средства от комаров - это индивидуальные. Речь идет о репеллентах, которые чаще всего брызгаются на одежду, иногда наносятся на кожу в виде крема или спрея.

«Наиболее эффективно иметь комплект одежды, в которой мы ходим в лес, на природу. Его обрабатываем, и он уже у нас висит специальный, он защищенный от клещей, и от комаров. Потом его мы уже стараемся не стирать...он нас полностью защищает от насекомых», - добавил врач.

Дезинфектолог призвал не фиксироваться на брендах при выборе средств, потому что по большому счету действующее вещество в них одно и то же. Покупая репелленты для детей, нужно с большой осторожностью относиться к тем препаратам, которые наносятся на кожу, так как они могут вызывать и раздражение и аллергические реакции. Для ребенка лучше выбирать те средства, которые можно наносить на одежду. Если это грудной ребенок, рекомендуется опрыскивать коляску.

#врач #ребенок #наш эксклюзив #комары #фумигатор
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