В Техасе выпал град величиной с ананас и поставил рекорд по размеру

В городе Панхандл в Техасе в США нашли огромный град, который, по словам исследователей, станет новым рекордом штата. Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

Исследователи с телевизионной станции KWTV обнаружили кусок града более семи дюймов (17,78 сантиметров) в длину. Один из них рассказал, что тот был размером с ананас.

«Это самый большой град, который я когда-либо видел, а я езжу за штормами уже более 30 лет», - поделился мужчина.

Он заявил, что одна из градин разбила лобовое стекло его автомобиля.

Ранее огромные градины изрешетили автомобили в Черкесске. Некоторые градины достигали размера куриного яйца.