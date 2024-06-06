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В Техасе выпал град величиной с ананас и поставил рекорд по размеру

В Техасе обнаружили огромный град длиной более 17 сантиметров.
Мария Зайцева 2024-06-06 04:58:40
© Фото: NOAA Keystone Press Agency Globallookpress

В городе Панхандл в Техасе в США нашли огромный град, который, по словам исследователей, станет новым рекордом штата. Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

Исследователи с телевизионной станции KWTV обнаружили кусок града более семи дюймов (17,78 сантиметров) в длину. Один из них рассказал, что тот был размером с ананас.

«Это самый большой град, который я когда-либо видел, а я езжу за штормами уже более 30 лет», - поделился мужчина.

Он заявил, что одна из градин разбила лобовое стекло его автомобиля.

Ранее огромные градины изрешетили автомобили в Черкесске. Некоторые градины достигали размера куриного яйца.

#в стране и мире #сша #Град #рекорд #техас
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