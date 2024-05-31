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Огромные градины изрешетили автомобили в Черкесске

Непогода сопровождалась сильными порывами ветра, видимость на дорогах сильно ухудшилась.
Ян Брацкий 2024-05-31 18:46:54
© Фото: Подслушано 23/93 регион, ВКонтакте © Видео: Подслушано 23/93 регион, ВКонтакте

Настоящий шторм пережили жители Северного Кавказа. Так, на Черкесск обрушились ливни с градом. Непогода сопровождалась порывистым ветром. Ливневые канализации с таким объемом осадков не справились.

Некоторые градины достигали размера куриного яйца. Многие автомобили после такой «бомбардировки» напоминают решето. Ущерб подсчитывают и огородники, урожай которых полностью уничтожен.

Видимость на дорогах резко ухудшилась. С последствиями непогоды власти будут разбираться позже, а пока местных жителей попросили не выходить на улицу.

Ранее управление МЧС по Ставропольскому краю объявило штормовое предупреждение. В ведомстве сообщили о сильной грозе, граде и ветре до 25 метров в секунду.

Сильнейший ливень идет сегодня и в Москве. По данным метеорологов, лить будет до 23.00. Местами прогремят грозы.

#в стране и мире #Погода #Град #северный кавказ #Гроза #Черкесск
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