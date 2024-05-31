Огромные градины изрешетили автомобили в Черкесске

Настоящий шторм пережили жители Северного Кавказа. Так, на Черкесск обрушились ливни с градом. Непогода сопровождалась порывистым ветром. Ливневые канализации с таким объемом осадков не справились.

Некоторые градины достигали размера куриного яйца. Многие автомобили после такой «бомбардировки» напоминают решето. Ущерб подсчитывают и огородники, урожай которых полностью уничтожен.

Видимость на дорогах резко ухудшилась. С последствиями непогоды власти будут разбираться позже, а пока местных жителей попросили не выходить на улицу.

Ранее управление МЧС по Ставропольскому краю объявило штормовое предупреждение. В ведомстве сообщили о сильной грозе, граде и ветре до 25 метров в секунду.

Сильнейший ливень идет сегодня и в Москве. По данным метеорологов, лить будет до 23.00. Местами прогремят грозы.