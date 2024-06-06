Экипаж вертолета Ми-35М ударил ракетами С-8 по опорным пунктам ВСУ

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил опорные пункты украинских националистов в зоне ответственности группировки войск «Север». На опубликованных Минобороны РФ кадрах показана их боевая работа.

Летчики нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-8. После этого они выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись на аэродром вылета.

Передовой авиационный наводчик сообщил, что все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

Ранее расчет «Гиацинта» поразил группу из десяти украинских боевиков в укрытии. Противник передвигался по открытой местности, затем зашел в один из домов, где его и настиг огонь наших артиллеристов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.