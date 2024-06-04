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Расчет «Гиацинта» уничтожил группу из десяти боевиков ВСУ в укрытии

На опубликованных кадрах работа наших артиллеристов по уничтожению пехоты ВСУ. Десять боевиков ходили по открытой местности, затем зашли в один из домов, где их настиг огонь «Гиацинта».
Игорь Лапик 2024-06-04 06:45:05
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Расчет САУ «Гиацинт» группировки «Восток» показал, как поражает пехоту ВСУ в зоне СВО. На опубликованных кадрах - уничтожение десяти боевиков нашими артиллеристами.

Перемещение противника заметил оператор БПЛА. Группа из десяти человек долго ходила по открытой местности, а затем зашла передохнуть в один из домов. Координаты тут же передали нашим бойцам, и они нанесли удар по цели.

На другом видео объективного контроля запечатлен боевой эпизод уничтожения опорного пункта националистов, который был скрыт в лесополосе. Практически все снаряды легли по цели. А те, что взорвались рядом, поразили все вокруг осколками.

Помимо уничтожения пехоты, расчеты «Гиацинтов» ведут активную контрбатарейную борьбу. Среди их целей - гаубицы неприятеля, такие как М-777. Также добычей наших артиллеристов становятся украинские комплексы ПВО.

«Гиацинт» - простая в эксплуатации и безотказная техника. Слаженный расчет может выпустить по неприятелю 8 снарядов в минуту, и каждый из них весит под 50 килограммов.

Ранее расчет САУ «Мста-СМ2» показал видео уничтожения украинских минометчиков. Дистанция стрельбы составила несколько десятков километров.

Материал подготовили Игорь Лапик, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВСУ #пехота #наш эксклюзив #Гиацинт #группировка восток
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