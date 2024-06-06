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Врачи зафиксировали первый случай птичьего гриппа A (H5N2) у человека

59-летний мексиканец умер в результате заражения птичьим гриппом A (H5N2).
Мария Зайцева 2024-06-06 03:54:13
© Фото: Felix Kästle dpa Globallookpress

Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом случае заражения птичьим гриппом A (H5N2). Об этом сообщает 360 со ссылкой на заявление ВОЗ.

В Мексике в штате Мехико 59-летний мужчина заболел птичьим гриппом и умер. При этом до заражения он не контактировал с домашней птицей или животными.

Перед появлением симптомов вируса он три недели провел в постели из-за другой болезни. 24 апреля мексиканец обратился за медицинской помощью и в тот же день скончался.

Ранее в Сахалинской области установили карантин по высокопатогенному гриппу птиц, выявленного на местной птицефабрике.

#в стране и мире #мексика #ВОЗ #птичий грипп #болезнь #летальный исход
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