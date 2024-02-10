На Сахалине после выявления птичьего гриппа на птицефабрике ввели карантин

В Сахалинской области установили карантин по высокопатогенному гриппу птиц, выявленного на местной птицефабрике. Ограничения ввели на территории Южно-Сахалинска и на отдельной территории Анивского городского округа. Соответствующий указ подписал глава региона.

Губернатор рекомендовал мэру Южно-Сахалинска ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления сил и средств территориальной подсистемы РС ЧС, а также установить муниципальный уровень реагирования.

Кроме того, агентству ветеринарии поручено провести изъятие птиц в угрожаемой зоне по высокопатогенному гриппу птиц - территории, прилегающей к эпизоотическому очагу.

Прокуратура области уже взяла на контроль ситуацию по факту падежа птицы.