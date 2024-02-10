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На Сахалине после выявления птичьего гриппа на птицефабрике ввели карантин

Соответствующий указ подписал губернатор Валерий Лимаренко.
Сергей Лебедев 2024-02-10 12:15:01
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Global Look Press

В Сахалинской области установили карантин по высокопатогенному гриппу птиц, выявленного на местной птицефабрике. Ограничения ввели на территории Южно-Сахалинска и на отдельной территории Анивского городского округа. Соответствующий указ подписал глава региона.

Губернатор рекомендовал мэру Южно-Сахалинска ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления сил и средств территориальной подсистемы РС ЧС, а также установить муниципальный уровень реагирования.

Кроме того, агентству ветеринарии поручено провести изъятие птиц в угрожаемой зоне по высокопатогенному гриппу птиц - территории, прилегающей к эпизоотическому очагу.

Прокуратура области уже взяла на контроль ситуацию по факту падежа птицы.

#сахалин #карантин #грипп #южно-сахалинск #Птицефабрика
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