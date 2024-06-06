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Расчет «Ноны» с первого выстрела поразил пикап ВСУ

На опубликованном видео - уничтожение пикапа боевиков ВСУ к западу от Авдеевки.
Андрей Лазарев 2024-06-06 05:05:06
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

К западу от Авдеевки в зоне СВО работает расчет самоходной артиллерийской установки «Нона» Центрального военного округа (ЦВО). На опубликованных кадрах артиллеристы наносят удары по позициям ВСУ.

Будто слитая с ландшафтом, грозная «Нона» делает выстрел. Дюжина выстрелов в минуту для нее норма. При этом она может атаковать позиции противника разными снарядами, главное, чтобы калибр совпадал - 120 миллиметров. Кроме того, расчет регулярно использует мины.

На кадрах объективного контроля - уничтожение пикапа украинских боевиков. Расчет «Ноны» поразил его первым же выстрелом с расстояния 12 километров.

Таких задач у артиллеристов до двух десятков за день. Бойцы рассказывают, что охотятся не только за пикапами, но и за целями покрупнее - например, за американскими БМП.

«Был уничтожен Bradley. Цель пришла, моментально среагировали. Буквально со второго выстрела попадает рядом. В метре, возле орудия наш снаряд лег. Соответственно, Bradley был выведен из строя. И третьим, четвертым снарядом уже уничтожили», - поделился начальник штаба самоходного артиллерийского дивизиона с позывным Гром.

Мотострелки группировки войск «Центр» работают в любое время дня и ночи. Расчет «Ноны» действует слаженно и всегда готов поддержать штурмовые отряды.

Ранее расчеты орудий «Мста-Б»  расчистили путь российским штурмовикам под Волчанском. Они нанесли удары по боевикам ВСУ, пытавшимся удержать многоэтажки в центре города.

Материал подготовили Андрей Лазарев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#артиллерия #ВСУ #Нона #наш эксклюзив #пикап #Авдеевка
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