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Расчеты орудий «Мста-Б» расчистили путь штурмовикам под Волчанском

Чтобы пехота продолжала движение вперед, ей помогает артиллерия, уничтожая позиции и технику противника.
Владислав Кустов 2024-06-05 13:13:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские артиллеристы группировки «Север» обеспечили продвижение штурмовиков на Волчанском направлении. Расчеты гаубиц «Мста-Б» нанесли удары по противнику, расчистив пути для наших штурмовых отрядов. Работу российских артиллеристов показал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

Боевики ВСУ пытаются удержать многоэтажки в центре города. Наши подразделения готовятся штурмовать здания, помогают им расчеты «Мста-Б». Также с высоток работают вражеские снайперы. Одна из задач артиллерии - противодействовать им. После того как гаубица отработала, за дело берутся штурмовики группировки «Север».

«Наши пехотинцы продвигаются вперед и дают нам координаты, чтобы наша артиллерия могла помочь им отодвинуть противника назад. Координаты приходят, мы, соответственно, расчетом отрабатываем», - рассказывает наводчик гаубицы «Мста-Б» с позывным Тамбов.

В расчете будто собрана вся география России. У командира позывной Нальчик, у наводчика - Тамбов. Успех работы зависит от слаженности - друг друга артиллеристы понимают без лишних слов.

Бойцы рассказывают, что нередко им приходилось выполнять непривычные для артиллерии задачи.

«Они укрепления оставляют заминированные. И чтобы пехота не нарвалась на них, мы вычисляем и работаем по ним», - делится командир гаубицы «Мста-Б» с позывным Нальчик.

С помощью нескольких залпов артиллеристы разминировали позиции боевиков, на которых те оставили сюрпризы нашим пехотинцам. Но это между основными целями. Только за последнюю неделю расчет уничтожил три взводных опорных пункта и два орудия противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Мста-Б #артиллеристы #наш эксклюзив #СВО
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