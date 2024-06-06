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Антонов заявил, что США малюют из себя лидера «свободного мира»

Посол России в США прокомментировал отношение США к странам, которые стремятся к независимости от Запада.
Мария Зайцева 2024-06-06 23:46:07
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

США не хотят признавать растущую роль стран, которые стремятся к независимости от Запада. Об этом заявил журналистам посол России в Штатах Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что в числе стран, нацеленных на независимость, не только Россия, но и многие другие государства, включая страны Европы.

Антонов заявил, что Вашингтон продолжает строить из себя лидера «свободного мира», при этом размахивая «санкционной дубинкой». Он дополнил, что Запад рассказывает о своих якобы грандиозных достижениях в экономической сфере, но не может защитить институт «американской мечты».

Посол России отметил, что Штаты делают «все, чтобы продвинуть выдуманную ими же философию якобы исходящей от России опасности», хотя, как ранее выразился президент России Владимир Путин, Москва лишь реагирует на действия Вашингтона и его сателлитов.

Ранее Путин заявил, что у России нет имперских амбиций и призвал не придумывать факты о стране, делая из нее образ врага.

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