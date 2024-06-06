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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор региона Александр Гусев сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Анастасия Бобылева 2024-06-06 23:57:53
© Фото: Svetlana Vozmilova Global Look Press

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», - указано в сообщении.

Он заверил, что наши средства ПВО готовы к действиям, и призвал местных жителей к спокойствию.

Ранее в небе над Воронежской областью силы ПВО сбили украинский беспилотник. Попытка ВСУ совершить террористическую атаку с помощью БПЛА случилась утром 5 июня.

#в стране и мире #бпла #Воронежская область #атака #опасность
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