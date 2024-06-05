ВС РФ сбили беспилотник ВСУ над Воронежской областью

Российские военнослужащие предотвратили новую попытку теракта со стороны киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что украинские боевики применили БПЛА самолетного типа с целью совершить атаки по объектам на территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Воронежской области», - говорится в заявлении.
ВСУ регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ, в том числе с применением беспилотников самолетного типа. Так, 4 июня, украинские боевики атаковали гражданский автобус в Шебекино под Белгородом. В результате пострадали три человека.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
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