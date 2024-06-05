ВС РФ сбили беспилотник ВСУ над Воронежской областью

Российские военнослужащие предотвратили новую попытку теракта со стороны киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские боевики применили БПЛА самолетного типа с целью совершить атаки по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Воронежской области», - говорится в заявлении.

ВСУ регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ, в том числе с применением беспилотников самолетного типа. Так, 4 июня, украинские боевики атаковали гражданский автобус в Шебекино под Белгородом. В результате пострадали три человека.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.