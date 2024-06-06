Макрон подтвердил разрешение ВСУ бить по России французским оружием

Президент Франции Эммануэль Макрон повторно озвучил разрешение наносить армии Украины удары по российским регионам французским оружием, сообщает RT со ссылкой на интервью главы государства.

«Украине разрешено поражать объекты, из которых были выпущены ракеты. Мы запрещаем наносить удары по гражданским лицам нашим оружием», - заявил Макрон в эфире телеканалов TF1 и France 2.

Также лидер Франции сообщил о поставках Киеву истребителей Mirage 2000-5. Париж летом планирует начать обучение украинских пилотов. После прохождения программы Франция продолжит поставлять Украине самолеты, уточнил Макрон в интервью.

Ранее издание Le Monde сообщило о намерениях Эммануэля Макрона создать коалицию стран для обучения личного состава ВСУ на территории Украины.