Ракова успокоила москвичей, сообщив об отсутствии распространения FLiRT

В Москве вариант коронавируса FLiRT не распространяется, об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на ПМЭФ. Она уточнила, что штамп FLiRT в столице проявлялся единично в марте и апреле, за май в Москве не выявлены случаи заражения.

«Он какого-то значимого распространения просто не приобрел. Поэтому москвичи могут быть спокойны. С точки зрения эпидемиологии мы контролируем ситуацию в городе», - рассказала Ракова в интервью агентству РИА Новости.

После пандемии специалисты научились оперативно выявлять и контролировать сезонные заболевания, уточнила вице-мэр. Со слов Раковой, в России способны прогнозировать любую эпидемиологическую волну до десятка заболевших.

Ранее врач Малинникова рассказала «Звезде», кому может быть опасен новый вариант коронавируса.