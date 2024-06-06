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Ракова успокоила москвичей, сообщив об отсутствии распространения FLiRT

В столице контролируется эпидемиологическая ситуация.
Услада Дубинина 2024-06-06 21:01:18
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

В Москве вариант коронавируса FLiRT не распространяется, об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на ПМЭФ. Она уточнила, что штамп FLiRT в столице проявлялся единично в марте и апреле, за май в Москве не выявлены случаи заражения.

«Он какого-то значимого распространения просто не приобрел. Поэтому москвичи могут быть спокойны. С точки зрения эпидемиологии мы контролируем ситуацию в городе», - рассказала Ракова в интервью агентству РИА Новости. 

После пандемии специалисты научились оперативно выявлять и контролировать сезонные заболевания, уточнила вице-мэр. Со слов Раковой, в России способны прогнозировать любую эпидемиологическую волну до десятка заболевших.

Ранее врач Малинникова рассказала «Звезде», кому может быть опасен новый вариант коронавируса.

#Москва #в стране и мире #пмэф #заболеваемость #Анастасия Ракова #короновирус #флирт
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