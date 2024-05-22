Врач Малинникова рассказала, кому опасен новый штамм COVID-19 FLiRT

Новый штамм COVID-19 FLiRT может представлять опасность для людей со слабым иммунитетом. Об этом рассказала «Звезде» заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.

Подъем заболеваемости во всем мире связан как раз с FLiRT, но люди обычно его переносят так же, как и любой другой вариант коронавируса. У пожилых людей, у тех, кто страдает хроническими заболеваниями, есть риск заболеть тяжело и иметь потом последствия.

«И вот у тех, у которых есть иммуносупрессивное (угнетение иммунитета по той или иной причине - Прим.ред.) состояние могут дать вспышку этой инфекции», - отметила эксперт.

Вирусолог добавила, что FLiRT является тем же самым омикроном с определенными мутациями, которые незначительно изменяют его структуру. Именно эти особенности позволяют ему инфицировать людей со слабым здоровьем.

«Очень важно сегодня подходить с пониманием к этому вопросу: проводить все профилактические мероприятия, больше находиться на свежем воздухе, не забывать мыть руки и проветривать помещения», - дала рекомендации врач.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не выявил новый штамм на территории России.