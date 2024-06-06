МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве установлен новый суточный рекорд осадков с 1991 года

В столице за нынешние сутки выпало 59 миллиметров осадков.
Услада Дубинина 2024-06-06 20:13:18
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В Москве обновился суточный рекорд осадков, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. За 6 июня 2024 года в столице выпало 59 миллиметров осадков.

«В течение нынешних суток, по предварительным данным в столице, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, выпало 59 мм осадков», - заявил Леус.

Синоптик утверждает, что 53 миллиметров осадков выпало поздним вечером в среду и 6 миллиметров в течение дня четверга. В этот же день 1991 года в Москве выпало на 0,8 миллиметров осадков меньше. Точные данные будут известны после 21:00, уточнил Леус.

В среду вечером Департамент транспорта Москвы предупредил о возможных сбоях работы наземного транспорта из-за ливня. Ведомство рекомендовало жителям столицы быть внимательнее на дорогах и обращать внимание на объявления водителей. Также вечером в столице прошли гроза и порывистый ветер.

#Москва #в стране и мире #осадки #синоптик #суточный рекорд
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 