В Москве установлен новый суточный рекорд осадков с 1991 года

В Москве обновился суточный рекорд осадков, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. За 6 июня 2024 года в столице выпало 59 миллиметров осадков.

«В течение нынешних суток, по предварительным данным в столице, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, выпало 59 мм осадков», - заявил Леус.

Синоптик утверждает, что 53 миллиметров осадков выпало поздним вечером в среду и 6 миллиметров в течение дня четверга. В этот же день 1991 года в Москве выпало на 0,8 миллиметров осадков меньше. Точные данные будут известны после 21:00, уточнил Леус.

В среду вечером Департамент транспорта Москвы предупредил о возможных сбоях работы наземного транспорта из-за ливня. Ведомство рекомендовало жителям столицы быть внимательнее на дорогах и обращать внимание на объявления водителей. Также вечером в столице прошли гроза и порывистый ветер.