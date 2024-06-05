Москвичей предупредили о сбоях на дорогах из-за неблагоприятной погоды

Департамент транспорта Москвы заявил о возможных задержках наземного транспорта из-за сильных осадков, информация об этом размещена в Telegram-канале ведомства.

«Из-за сильных осадков на востоке Москвы возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», - заявил Дептранс.

В ведомстве рекомендовали быть внимательнее и слушать объявления водителей. На протяжении дня в Москве идет ливень, интенсивные осадки также ожидались в Подмосковье. Комплексе городского хозяйства столичной мэрии со ссылкой на синоптиков предупредил о грозе и порывах ветра 15-17 м/с.