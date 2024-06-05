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Москвичей предупредили о сбоях на дорогах из-за неблагоприятной погоды

Дептранс рекомендовал водителям быть внимательнее на дорогах.
Услада Дубинина 2024-06-05 20:35:32
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Департамент транспорта Москвы заявил о возможных задержках наземного транспорта из-за сильных осадков, информация об этом размещена в Telegram-канале ведомства. 

«Из-за сильных осадков на востоке Москвы возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», - заявил Дептранс.

В ведомстве рекомендовали быть внимательнее и слушать объявления водителей. На протяжении дня в Москве идет ливень, интенсивные осадки также ожидались в Подмосковье. Комплексе городского хозяйства столичной мэрии со ссылкой на синоптиков предупредил о грозе и порывах ветра 15-17 м/с. 

#Москва #в стране и мире #транспорт #осадки #ливень
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