Пермские художники разыграли гостей города надписью у аэропорта

У аэропорта в Перми появилась надпись «Добро пожаловать в Пензу!». Гости города гадают, это попытка развеселить пассажиров или напугать. Шутка основывается на схожем звучании, из-за которого многие путают названия этих городов.

«Я, когда работал в Москве, тоже сталкивался вот с этим: "Откуда ты? Из Пензы?" Говорю: "Нет, я из Перми". И мы решили это обыграть! Заставить людей задуматься, а туда ли они прилетели, куда собиралась, и там ли они вообще находятся, где им хотелось», рассказал директор авиационно-технического музея Сергей Павлов.

Граффити на участке 200 квадратных метров — инициатива пермской творческой арт-группы, которая трудилась двое суток. Городские художники установили на вышке возле авиатехнического музея проектор, спроецировали на бетонные плиты изображение под определенным углом, обвели мелками контуры букв и закрасили краской.

Сергей Павлов рассказал, что буквы в слове «Пенза» занимают примерно три метра, в других словах чуть меньше.

Расстояние между городами больше тысячи километров. Путь на машине от Пензы до Перми займет 15 часов. Тем не менее, регулярно жертвами топографической путаницы становятся даже звезды эстрады.

Несколько лет назад певица Zivert на концерте в Пензе поприветствовала зрителей словами: «Привет Пермь!», такая же ситуация произошла с рэпером Натаном на Балу медалистов в Пензе.

Певица Мэри Гу два года назад прилетела в Пермь, хотя концерт ожидался в Пензе. Тогда она в своих социальных сетях написала, что ошибка случилась по вине организаторов.

«Мы решили, что хотим разыграть тех, кто прилетает в Пермь, потому что часто ездят люди в командировки какие-то, особенно есть люди, которые очень много путешествуют. Им достаточно сложно запоминать, в каком городе они сейчас находятся. Мы подумали, что это будет отличная шутка, когда человек садится в самолет, видит надпись "Добро пожаловать в Пензу" и начинает судорожно воспоминать, собственно, а куда он должен был прилететь?», - поделилась участница арт-группы Екатерина Белоусова.

Прилетевшие в Пермь пассажиры поделились со «Звездой», как забавно наблюдать в салоне самолета людей, в недоумении начинающих озираться по сторонам. И улыбки облегчения, когда пилот объявляет посадку.

В Пензе в ответ на шутку в аэропорту установили указатель, что до Перми расстояние 1180 километров.