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США обсудят с Украиной расширение географии ударов по России

Джон Кирби заявил, что США не повернутся спиной к потребностям Украины.
Игнат Далакян 2024-06-03 19:46:58
© Фото: Piers Cavendish Impact Photos Globallookpress

Соединенные Штаты готовы обсуждать с Украиной расширение ударов по Российской Федерации. Об этом заявили в Белом доме.

При этом координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби не уточнил, ожидаются ли какие-нибудь политические решения.

«Совершенно точно они будут (обсуждения с украинцами - Прим.ред.), но приведут ли они к дополнительным политическим изменениям, я в данный момент сказать не могу», - цитируют РИА Новости Кирби.

Он добавил, что США не повернутся спиной к потребностям Украины. Соединенные Штаты, по его словам, продолжат видоизменять поддержку по мере «эволюции» ситуации на поле боя.

Ранее администрация США на прошлой неделе разрешила Киеву применять передаваемое им вооружение против целей на территории РФ, прилегающей к Харьковской области. Запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения американцы оставили в силе.

#в стране и мире #Украина #сша #удары #Джон Кирби
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