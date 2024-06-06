ФССП начала изъятие гостиниц банкира Хотина в пользу государства

Федеральная служба судебных приставов принудительно передает государству гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон» на Охотном Ряду экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Федеральной службой судебных приставов осуществляется принудительное исполнение решения суда об обращении в доход государства имущества А.Ю. Хотина», - цитирует ТАСС со ссылкой на ФССП.

Замоскворецкий суд приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима Алексея Хотина в марте 2024 года. Бывшего совладельца банка «Югра» осудили за растрату более 23 млрд рублей. По версии следствия, Хотин вместе с другими фигурантами уголовного дела проводил махинации по выдаче невозвратных кредитов в 2014-2017 годах. У банка «Югра» в 2017 году была отозвана лицензия.