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ФССП начала изъятие гостиниц банкира Хотина в пользу государства

Исполнение решения суда осуществляется в принудительном порядке.
Услада Дубинина 2024-06-06 15:41:08
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Федеральная служба судебных приставов принудительно передает государству гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон» на Охотном Ряду экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Федеральной службой судебных приставов осуществляется принудительное исполнение решения суда об обращении в доход государства имущества А.Ю. Хотина», - цитирует ТАСС со ссылкой на ФССП.

Замоскворецкий суд приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима Алексея Хотина в марте 2024 года. Бывшего совладельца банка «Югра» осудили за растрату более 23 млрд рублей. По версии следствия, Хотин вместе с другими фигурантами уголовного дела проводил махинации по выдаче невозвратных кредитов в 2014-2017 годах. У банка «Югра» в 2017 году была отозвана лицензия.

#в стране и мире #ФССП #банк югра #алексей хотин #изъятие имущества
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