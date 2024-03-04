Экс-главу банка «Югра» приговорили к 9 годам колонии за растрату 23 млрд рублей

Решением столичного Замоскворецкого суда бывшего владельца банка «Югра», лицензию которого отозвали летом 2017 года, Алексея Хотина приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Бывшего банкира осудили по статье 160 УК РФ - растрата в особо крупном размере. Изначально в суде запросили 9 лет и 10 месяцев ареста, в итоге Хотина приговорили к отбыванию девяти лет в колонии общего режима.

Сроки заключения также получили бывший президент банка Алексей Нефедов, экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев и бывший директор московского филиала «Югры» Нина Чернова, которые также участвовали в преступлениях Хотина. Они получили от шести до восьми с половиной лет в колонии.

Уточняется, что растрата произошла путем выдачи фигурантами дела заведомо невозвратных кредитов в 2014-2017 годах. Махинации проводились с вкладчиками, подконтрольными Хотину.

Напомним, уголовное дело в отношении главного акционера «Югры» Хотина было возбуждено еще весной 2019 года. Тогда его подозревали в хищении 7,5 миллиарда рублей. По статье 160 предусматривается до 10 лет лишения свободы.