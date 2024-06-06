Фальков заявил, что ИИ будет внедрен в систему высшего образования

Искусственному интеллекту в системе высшего образования - быть, вузы найдут правильные решения для его применения. Об этом заявил «Звезде» глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По словам министра, у студента должно быть желание не обмануть преподавателя, а получить новые результаты или сделать оригинальное исследование.

Использование ИИ нужно правильно регламентировать, чтобы оно пошло на пользу качеству образования. Фальков отметил, что важно четко определить границы механизма, показать, для каких целей его можно применять - при таком подходе есть шанс, что он будет работать во благо студентам.

«ИИ - это инструмент, с его помощью можно обмануть, а можно решить уникальную задачу. Я думаю, что ближайший год уже будет определяющим. ИИ в системе высшего образования, безусловно, быть», - подчеркнул Фальков.

Ранее разработчик систем искусственного интеллекта Роман Душкин рассказал, что без искусственного интеллекта сегодня не обойтись, включая сферу образования. Однако эксперт предупредил, что ИИ может ошибаться при проверке заданий «гениальных учеников».