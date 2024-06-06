МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фальков заявил, что ИИ будет внедрен в систему высшего образования

По словам главы Минобрнауки РФ, искусственный интеллект необходимо правильно регламентировать, чтобы его использование пошло на пользу качеству образования.
Игнат Далакян 2024-06-06 14:58:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Искусственному интеллекту в системе высшего образования - быть, вузы найдут правильные решения для его применения. Об этом заявил «Звезде» глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По словам министра, у студента должно быть желание не обмануть преподавателя, а получить новые результаты или сделать оригинальное исследование.

Использование ИИ нужно правильно регламентировать, чтобы оно пошло на пользу качеству образования. Фальков отметил, что важно четко определить границы механизма, показать, для каких целей его можно применять - при таком подходе есть шанс, что он будет работать во благо студентам.

«ИИ - это инструмент, с его помощью можно обмануть, а можно решить уникальную задачу. Я думаю, что ближайший год уже будет определяющим. ИИ в системе высшего образования, безусловно, быть», - подчеркнул Фальков.

Ранее разработчик систем искусственного интеллекта Роман Душкин рассказал, что без искусственного интеллекта сегодня не обойтись, включая сферу образования. Однако эксперт предупредил, что ИИ может ошибаться при проверке заданий «гениальных учеников».

#искусственный интеллект #Вузы #наш эксклюзив #Валерий Фальков #высшее образование #система высшего образования
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 