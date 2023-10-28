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Разработчик Душкин заявил, что ИИ может ошибаться при проверке заданий «гениальных учеников»

Алина Луговая
11:22 28.10.2023
Разработчик ИИ Душкин заявил, что профессия педагога слишком сложная, чтобы ее заменил ИИ, при этом новые технологии могут облегчить рутинную проверку заданий.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Системы ИИ при проверке домашних заданий школьников могут не понять гениальных учеников. Об этом «Звезде» рассказал разработчик систем искусственного интеллекта Роман Душкин.

Душкин считает, что без систем искусственного интеллекта сегодня не обойтись, в том числе в сфере образования. По его словам, будут разрабатываться технологии на основе ИИ - компьютерное зрение, распознавание образов, в частности букв и слов, лингвистический анализ, сопоставление текста с заданием.

«Если речь идет о простом задании типа поставить буквы в те или иные слова, то здесь справится простой механизм сопоставления слов друг с другом. Есть правильный образец, нужно сопоставить то, что присылают», - отметил Душкин.

При этом, во время оценки сложных качественных заданий, таких как сочинения, где нужно оценить, насколько глубоко учащийся раскрыл тему, правильно изложил то, что хотел сказать автор, для систем ИИ нужен будет анализ текста методами, которые используют большие языковые модели наподобие ChatGPT.

«Возьмем старшеклассника, который написал сочинение, а ему система поставила тройку, потому что чего-то не поняла. Ученик слишком гениален, чтобы такая вот большая модель поняла его мысли», - добавил Душкин.

По словам Душкина, нужно так разрабатывать систему ИИ, которая будет проверять домашние задания школьников, чтобы она была адаптивной - ученик мог подать апелляцию, чтобы его работу перепроверил учитель, а педагог, в свою очередь, мог передать комментарии для работы ИИ, как проверять подобные работы.

«Они должны распространяться на все регионы сразу. В Новосибирске учитель исправил систему и на следующий день эта же система, получившая исправления своих знаниях из Новосибирска, применила их при проверке домашнего задания в Москве», - привел пример Душкин.

Разработчик отметил, что нельзя не приветствовать такие инициативы, поскольку на педагогов ложится серьезная нагрузка в виде рутинной проверки домашних заданий школьников.

При этом, резюмировал Душкин, ИИ не заменит педагогов, поскольку это слишком сложная профессия, чтобы ее можно было заменить.

Ранее специалист по ИИ Муратчаев заявил, что нейросети не лишат художников работы. Кроме того, ИИ в целом не сможет полностью заменить человека, так как его работы необходимо проверять и доделывать.

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