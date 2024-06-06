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Участник СВО Ворон заявил, что быть донором - большая честь

Заместитель командира отряда разминирования инженерных войск отметил, что бойцам ВС РФ нужна кровь для медицинских целей.
2024-06-06 14:44:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие сводного отряда разминирования инженерных войск ВС РФ сдали донорскую кровь в целях последующего использования для переливания крови. Заместитель командира отряда с позывным Ворон, принявший участие в процедуре, назвал большой честью быть донором.

«Быть донором - большая честь не только для военнослужащих, но и каждого гражданина страны. Считаю, что это благое дело. Кровь нужна не только военнослужащим на линии боевого соприкосновения, но и местным жителям, которые проходят лечение», - сказал он.

Как сообщает Министерство обороны РФ, процедура прошла на станции переливания крови в Мариуполе. В донации добровольно поучаствовали около 50 военнослужащих.

Станция переливания крови была восстановлена в городе после окончания боев. От донорства зависит эффективность оказания помощи людям, пострадавшим в ходе обстрелов. Пополнение банка крови необходимо для своевременного оказания медицинской помощи.

Военные инженеры регулярно сдают кровь и уже внесли огромный вклад в банк крови в Мариуполе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #кровь #донор #ворон
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