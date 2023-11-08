В Мариуполе 30 бойцов пришли на сдачу крови в качестве доноров

Станция переливания крови в Мариуполе сейчас выполняет все заявки, во многом благодаря помощи военнослужащих. Но главврач Ирина Клименко признается, что для полного спокойствия нужно вдвое больше донорской крови.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Станция переливания крови - одно из первых зданий, к реставрации которого приступили в Мариуполе сразу после окончания боевых действий. В Донецкой Народной Республике каждый день мирные жители получают ранения от обстрелов, так что это одно из ключевых учреждений.Ростов, Питер, Сибирь. В сводном отряде разминирования инженерных войск находятся бойцы со всей России. И они уже внесли свой вклад в банк крови в городе и регионе. На опубликованных кадрах - очередь из военнослужащих, сдающих свою кровь.

«Я скажу даже так, что желающих было гораздо больше. Не позволяет возможность сразу всех желающих привезти», - рассказал заместитель командира сводного отряда разминирования инженерных войск ВС РФ с позывным «Дед».

Остальные бойцы пока выполняют штатные задачи. А у самой станции в последнее время возможностей стало гораздо больше. Главный врач Ирина Клименко показывает оборудование - центрифуги, заполненные образцами плазмы холодильники. Говорит, что все заявки городских больниц и больниц прилегающих районов получается закрывать, но, чтобы быть до конца спокойным, донорской крови нужно вдвое больше.

«Я, как могу, на своем уровне. Девочки расклеивают объявления, агитируют. Я вам честно говорю, вот увидят военных на улице, подходят, говорят: "Ребята, придите". Они говорят: "Да, конечно, придем"», - поделилась она.

И поток доноров, по словам Ирины, растет.

«Это из разряда благородства. Надо помогать, если есть возможность. У меня есть возможность, я помогаю», - объяснил свою мотивацию сапер с позывным «Кабан».

В этот раз на сдачу крови пришли 30 военнослужащих инженерных войск, и уже есть записавшиеся на следующий свободный от боевой работы день.

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