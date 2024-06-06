МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог Каргин указал на плюсы вступления Турции в БРИКС

Для России членство Анкары в БРИКС позволит закрепить партнерские отношения, а для Турции откроет новые рынки сбыта.
Алексей Курильченко 2024-06-06 12:15:22
© Фото: Diego Cupolo, ZUMAPRESS, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Потенциальное вступление Турции в БРИКС может быть выгодно как Анкаре, так и организации - для России турецкое членство также будет полезным, особенно на фоне санкционного давления. Об этом в программе «Сегодня утром» рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

«Турция - это ворота, которые помогают нам, во-первых, обходить санкции. Во-вторых, при всей неоднозначности господина Эрдогана Турция все равно является для нас стратегическим партнером. И закрепить отношения с Анкарой на блоковой основе будет неплохо, особенно в условиях, когда США давит на Турцию, чтобы она делала что-то против России. Поэтому для РФ выгодно быть с Турцией в одном клубе», - рассказал политолог.

При этом ряд членов БРИКС могут выступить против вступления Турции из-за политических разногласий. Это Египет - конкурент Анкары в Средиземноморье и Индия - из-за поддержки Турцией Пакистана. Но эксперт подчеркнул, что БРИКС является клубом стран, а это значит, что члены организации не обязаны достичь консенсуса по всем спорным вопросам.

«Важно осознавать, что в БРИКС сосуществуют страны, которые не являются союзниками. Часто говорят о Глобальном Юге, но он не един. Например, у Индии и Китая сейчас идет серьезная конкуренция. Но они в БРИКС... Для Турции БРИКС - это выход на производственную базу, серьезные рынки сбыта. Для БРИКС это увеличение своего политического веса - минусов я не вижу», - заявил Каргин.

Напомним, что Турция изъявила желание стать членом БРИКС. Министр иностранных дел республики Хакан Фидан указал, что его страна будет наблюдать за развитием, он планирует в ближайшие дни прибыть в Россию и участвовать в совете глав МИД БРИКС. В Кремле приветствовали это решение, отметив, что организация открыта к установлению новых контактов.

Полное интервью с политологом Александром Каргиным смотрите в новом выпуске программы «Сегодня утром» на сайте телеканала «Звезда».

#Турция #Сегодня утром #брикс #наш эксклюзив #александр каргин
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 