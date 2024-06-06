МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силовики задержали еще одного члена банды Басаева Казбека Анасова

Задержанный Казбек Анасов обвиняется в совершении террористического акта, бандитизме, захвате заложников и убийстве в составе вооруженной банды Шамиля Басаева.
Дарина Криц 2024-06-06 12:23:59
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Следственный комитет по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщил, что получил доказательства причастности к преступлениям члена банды Шамиля Басаева - Казбека Анасова.

Жителя Хасавюртовского района Республики Дагестан считают виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт), частью 2 статьи 209 УК РФ (бандитизм), частью 2 статьи 126.1 УК РСФСР (захват заложников) и статьей 102 УК РСФСР (убийство). Отмечается, что Анасов добровольно примкнул к вооруженной группе в первой половине июня 29 лет назад, приняв активное участие в совершении особо тяжких преступлений.

«Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения устойчивой вооруженной группы (банды) под общим руководством Шамиля Басаева на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края, получены доказательства причастности жителя Хасавюртовского района Республики Дагестан Казбека Анасова к совершению указанных преступлений», - заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Банда Басаева численностью не менее 160 человек 14 июня 1995 года, вооружившись автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, напала на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае.

Итогом нападения стало убийство 129 человек, причинение телесных повреждений различной степени тяжести 317 гражданам, захват 1586 заложников.

Как сообщалось 3 июня, МВД и ФСБ удалось задержать в Подмосковье участника вооруженной группы Шамиля Басаева - Хамзата Зоева. Отмечалось, что в первой половине июня 1995 года уроженец Чеченской Республики Зоев добровольно вступил в состав банды Басаева. 

#в стране и мире #ставропольский край #буденновск #Задержание #силовики #СК РФ #банда басаева #Шамиль Басаев #Казбек Анасов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 