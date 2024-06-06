Силовики задержали еще одного члена банды Басаева Казбека Анасова

Следственный комитет по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщил, что получил доказательства причастности к преступлениям члена банды Шамиля Басаева - Казбека Анасова.

Жителя Хасавюртовского района Республики Дагестан считают виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт), частью 2 статьи 209 УК РФ (бандитизм), частью 2 статьи 126.1 УК РСФСР (захват заложников) и статьей 102 УК РСФСР (убийство). Отмечается, что Анасов добровольно примкнул к вооруженной группе в первой половине июня 29 лет назад, приняв активное участие в совершении особо тяжких преступлений.

«Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения устойчивой вооруженной группы (банды) под общим руководством Шамиля Басаева на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края, получены доказательства причастности жителя Хасавюртовского района Республики Дагестан Казбека Анасова к совершению указанных преступлений», - заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Банда Басаева численностью не менее 160 человек 14 июня 1995 года, вооружившись автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, напала на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае.

Итогом нападения стало убийство 129 человек, причинение телесных повреждений различной степени тяжести 317 гражданам, захват 1586 заложников.

Как сообщалось 3 июня, МВД и ФСБ удалось задержать в Подмосковье участника вооруженной группы Шамиля Басаева - Хамзата Зоева. Отмечалось, что в первой половине июня 1995 года уроженец Чеченской Республики Зоев добровольно вступил в состав банды Басаева.