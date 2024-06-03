В Москве задержали члена банды Басаева по делу о нападении на Буденновск

Следственный комитет по Северо-Кавказскому федеральному округу задержал члена банды Шамиля Басаева - жителя Москвы Хамзата Зоева. Отмечается, что он причастен к вооруженным нападениям на жителей города Буденновск в Ставропольском крае в июне 1995 года.

«Установлено, что в первой половине июня 1995 года уроженец Чеченской Республики Зоев добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и принял активное участие в совершении особо тяжких преступлений», - указали в ведомстве.

В частности, 14 июня банда Басаева, в которой находился и Зоев, численность которой составляла не менее 160 человек, напала на местные организации и жителей Буденновска. При себе они имели автоматическое оружие, гранаты и взрывные устройства. Итогом их вооруженного нападения стало убийство 129 человек, еще 317 получили ранения различной степени тяжести. В заложники были захвачены 1 586 граждан.

Банда Басаева уничтожила или повредила 198 автомобилей, повредила Дом детского творчества, здания центральной районной больницы, ОВД и городской администрации, а также 107 частных домов. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко добавила, что владельцы понесли значительный имущественный ущерб, сумма которого составила свыше 95 миллионов неденоминированных рублей.

Зоева задержали сотрудники МВД РФ и ФСБ РФ, в отношении него суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. С ним проводят неотложные следственные и иные процессуальные действия с целью установить его роль и выполненные действия в банде Басаева.