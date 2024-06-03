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В Москве задержали члена банды Басаева по делу о нападении на Буденновск

При содействии МВД и ФСБ удалось задержать участника вооруженной группы Шамиля Басаева, причастной к нападениям на Буденновск в 1995 году, в результате чего погибли 129 человек и еще более 1,5 тысячи были взяты в заложники.
Дарина Криц 2024-06-03 11:18:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Следственный комитет по Северо-Кавказскому федеральному округу задержал члена банды Шамиля Басаева - жителя Москвы Хамзата Зоева. Отмечается, что он причастен к вооруженным нападениям на жителей города Буденновск в Ставропольском крае в июне 1995 года.

«Установлено, что в первой половине июня 1995 года уроженец Чеченской Республики Зоев добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и принял активное участие в совершении особо тяжких преступлений», - указали в ведомстве.

В частности, 14 июня банда Басаева, в которой находился и Зоев, численность которой составляла не менее 160 человек, напала на местные организации и жителей Буденновска. При себе они имели автоматическое оружие, гранаты и взрывные устройства. Итогом их вооруженного нападения стало убийство 129 человек, еще 317 получили ранения различной степени тяжести. В заложники были захвачены 1 586 граждан.

Банда Басаева уничтожила или повредила 198 автомобилей, повредила Дом детского творчества, здания центральной районной больницы, ОВД и городской администрации, а также 107 частных домов. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко добавила, что владельцы понесли значительный имущественный ущерб, сумма которого составила свыше 95 миллионов неденоминированных рублей.

Зоева задержали сотрудники МВД РФ и ФСБ РФ, в отношении него суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. С ним проводят неотложные следственные и иные процессуальные действия с целью установить его роль и выполненные действия в банде Басаева.

 

#ставропольский край #буденновск #Задержание #СК РФ #Шамиль Басаев #Хамзат Зоев
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