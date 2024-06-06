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Сийярто заявил, что санкции не привели ни к миру, ни к краху экономики РФ

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Сийярто констатировал, что введенные против России санкции не достигли своих целей - не разрушили российскую экономику и не остановили конфликт.
Марина Крижановская 2024-06-06 11:11:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто раскритиковал введенные более двух лет назад санкции в отношении России, отметив, что они не принесли желаемого результата.

По его словам, российская экономика успешно развивается, а мир на Украине так и не наступил. Об этом он заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мне ответили, что целью является поставить на колени российскую экономику, что приблизит окончание войны, это было два с половиной года назад. Россия не стоит на коленях, а мы так и не приблизились к миру. Санкции провалились», - констатировал политик.

Глава венгерского МИД призвал к объединению и диалогу, а не санкционной войне.

«Потому что эта война завершится не на поле боя, мы не найдем решения на поле боя. На нем только мертвецы и руины. Нам нужно завершить эту войну, чтобы наступил мир, и единственный способ - это переговоры», - заявил он.

Также Сийярто резко отреагировал на попытку обвинить его в отправке «неправильных сигналов со стороны ЕС». Глава венгерского МИД обрушился с критикой, спросив, что такое «неправильный сигнал» и является ли стремление к миру таковым сигналом.

Как сообщалось 14 мая, Сийярто заявил, что Венгрия единственная в НАТО выступает против поддержки киевского режима любым способом - как финансово, так и в виде поставок вооружения и подготовки солдат. Правительство, добавил он, по-прежнему считает, что разрешить украинский конфликт можно только за столом переговоров.

#Петер Сийярто #МИД Венгрии #наш эксклюзив #Антироссийские санкции #глава МИД #экономика РФ
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