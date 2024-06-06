В КНР заявили о готовности сотрудничать с Украиной во всех сферах

Пекин выразил готовность к сотрудничеству с Украиной во всех областях. Об этом сообщил глава китайского МИД Сунь Вэйдун.

«Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу», - заявил дипломат.

Кроме того, он отметил необходимость концентрироваться на фундаментальных и долгосрочных интересах народов обоих государств и содействовать обменам и сотрудничеству во всех сферах деятельности.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями насчет украинского кризиса, а также обсудили международные и региональные вопросы, касающиеся интересов двух стран.

Ранее сообщалось, что в китайском МИД назвали три аргумента, которые стали поводом отказаться от участия в саммите по Украине в Швейцарии.