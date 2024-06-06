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В КНР заявили о готовности сотрудничать с Украиной во всех сферах

По словам главы китайского МИД Сунь Вэйдуна, в ходе состоявшихся в Пекине консультаций стороны обменялись мнениями касательно текущего конфликта.
Глеб Владовский 2024-06-06 11:27:30
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS, Globallookpress

Пекин выразил готовность к сотрудничеству с Украиной во всех областях. Об этом сообщил глава китайского МИД Сунь Вэйдун.

«Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу», - заявил дипломат.

Кроме того, он отметил необходимость концентрироваться на фундаментальных и долгосрочных интересах народов обоих государств и содействовать обменам и сотрудничеству во всех сферах деятельности.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями насчет украинского кризиса, а также обсудили международные и региональные вопросы, касающиеся интересов двух стран.

Ранее сообщалось, что в китайском МИД назвали три аргумента, которые стали поводом отказаться от участия в саммите по Украине в Швейцарии.

#Китай #в стране и мире #Украина #Сунь Вэйдун
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