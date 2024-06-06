Командир Коловрат заявил, что опытный оператор БПЛА может обмануть РЭБ

Командир расчета беспилотных летательных аппаратов с позывным Коловрат заявил, что при наличии достаточного опыта оператор беспилотника, перед которым стоит задача проведения разведки, может спокойно обмануть системы радиоэлектронной борьбы противника. Видео беседы предоставило МО РФ.

«В условиях даже радиоэлектронного подавления оператор, пользуясь своим многолетним стажем и опытом работы, может всю эту систему обмануть и продолжать ведение воздушной разведки, несмотря ни на что», - подчеркнул Коловрат.

Также МО РФ продемонстрировало результат работы операторов таких беспилотников. Благодаря им расчеты 122-миллиметровых САУ «Гвоздика» из состава группировки войск «Юг» точно поразили украинские опорные пункты на Донецком направлении.

Именно разведчики выявили замаскированное укрытие и передвижение живой силы противника. Потом последовала передача целеуказаний на пункт управления огнем артиллерии, и на врага обрушились снаряды самоходок. Поражение целей при этом было подтверждено теми же расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что расчет «Ноны» с первого выстрела поразил пикап ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.