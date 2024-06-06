Москва запросила заседание СБ ООН по разрешению ВСУ бить по России

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН на 14 июня в связи с разрешением Украине бить по РФ западным оружием. Об этом сообщает постоянное представительство страны при ООН в своем официальном телеграм-канале.

«Россия запросила на 14 июня заседание Совета Безопасности ООН в связи с тем, что западные страны дали Киеву "зеленый свет" на использование поставляемого ими оружия по территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен 31 мая подтвердил, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары западным оружием по территории России. Позже Блинкен анонсировал «существенные» военные поставки Украине.