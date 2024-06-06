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Набиуллина назвала приоритетные задачи для экономики РФ

В ближайшие годы ЦБ будет работать над развитием рынка капитала и внедрением экономики РФ в мировую финансовую систему.
Алексей Курильченко 2024-06-06 10:16:52
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Центральный банк России обозначил три приоритетные задачи для российской экономики на ближайшие годы. О них заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Петербургском экономическом форуме.

Первая задача заключается в развитии рынка капитала - в ином случае придется увеличить роль государства в экономике за счет субсидирования.

Вторая задача - обеспечить открытость экономики, для того чтобы интегрировать ее в мировую финансовую систему, сотрудничая с согласными на это иностранными партнерами. Третья задача - удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы.

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета по стратегическим инициативам и национальным проектам обозначил, что рост экономики находится в числе национальных идей. Президент поставил задачи по подготовке современных специалистов и расширению цифровых решений. Эти цели входят в две новые нацпрограммы - «Кадры» и «Экономика данных».

Напомним, Петербургский международный форум проходит с 5 по 8 июня. Встреча российского президента с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ носит традиционный характер. Однако такие встречи не проводились в 2022 и в 2023 годах. В 2021 году она прошла по видеосвязи, а в 2020-м сам форум не проводился из-за пандемии коронавируса.

#Экономика #финансы #Эльвира Набиуллина #Центробанк #капитал #пмэф-2024
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