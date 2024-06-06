Путин приехал в Царское село для посещения выставки о Пушкине

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Государственный музей-заповедник «Царское Село», сообщает Кремль. Новости.

В Царском селе главе государства покажут воссозданные залы второго этажа музея-лицея имени поэта Александра Пушкина. Путин также посетит выставку «Поэт и царь», которая посвящена 225-летию со дня рождения писателя.

Владимир Путин отправился в музей-заповедник после встречи с руководителями мировых информационных агентств на ПМЭФ.

Ранее реставраторы нашли в Царском селе тайный ход для визитов фаворитов к Екатерине II при реставрации личных покоев императрицы.