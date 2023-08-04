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Реставраторы нашли в Царском селе тайный ход для визитов фаворитов к Екатерине II

Павел Кутаренко
Ирина Елагина
02:59 04.08.2023
В Екатерининском дворце началась реставрация восьми залов личных покоев императрицы.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В музее-заповеднике «Царское село» под Санкт-Петербургом началась реставрация личных покоев Екатерины Великой - это восемь шикарных залов, в которых отдыхала императрица и принимала своих фаворитов.

Реставраторам удалось обнаружить тайный ход - потайную дверь, которая ведет на лестницу, по которой Платон Зубов и другие фавориты Екатерины II могли незаметно навещать императрицу.

Стало известно и какого цвета была спальня Екатерины Великой. Об этом реставраторам «рассказали» два осколка стекла молочного и сиреневого цвета - все что осталось от изысканного декора будуара императрицы.

«Это подлинные элементы молочного стекла, которые сохранились в мусорных развалах послевоенных, сохранились цвет и фактура, которые сейчас пытаются повторить», - рассказала Наталья Кудрявцева, зам. директора по реставрации ГМЗ «Царское Село».

Наш корреспондент Павел Кутаренко прошел тайными тропами фаворита императрицы и узнал немало секретов Екатерининского дворца.

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