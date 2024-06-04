МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

БПЛА атаковал служебный автобус под Белгородом

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Мария Зайцева 2024-06-04 23:34:02
© Фото: vvgladkov Telegram

В Шебекино в Белгородской области ВСУ атаковали служебный автобус с применением беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

В результате атаки ВСУ и последующего взрыва пострадали три человека, все они — женщины. У одной осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у другой — осколочное ранение правого бедра. Их доставили в областную больницу.

Третья пострадавшая покинула место происшествия, но ее состояние ухудшилось, когда она добралась до дома. Бригада скорой помощь доставила ее в белгородскую больницу.

У автобуса пробило крышу и повреждено остекление, на месте взрыва работают оперативные службы.

Ранее 4 июня был при атаке беспилотника под Белгородом был ранен замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердун и мирная жительница.

#в стране и мире #бпла #белгородская область #ВСУ #мирные жители #пострадавшие #автобус
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 