БПЛА атаковал служебный автобус под Белгородом

В Шебекино в Белгородской области ВСУ атаковали служебный автобус с применением беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

В результате атаки ВСУ и последующего взрыва пострадали три человека, все они — женщины. У одной осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у другой — осколочное ранение правого бедра. Их доставили в областную больницу.

Третья пострадавшая покинула место происшествия, но ее состояние ухудшилось, когда она добралась до дома. Бригада скорой помощь доставила ее в белгородскую больницу.

У автобуса пробило крышу и повреждено остекление, на месте взрыва работают оперативные службы.

Ранее 4 июня был при атаке беспилотника под Белгородом был ранен замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердун и мирная жительница.