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Боксерам из РФ разрешили выступать на ЧМ-2025 под флагом страны

Российские спортсмены смогут также выступать и с гимном страны.
Глеб Владовский 2024-06-05 09:20:48
© Фото: Александар Джорович, РИА Новости

Российские боксеры смогут выступить на чемпионате мира в 2025 году под флагом и с гимном страны. Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Выступая на ПМЭФ, она отметила, что это будет разрешено как на мужских, так и на женских состязаниях в данном виде спорта.

«На чемпионатах мира сборная России выступит полноценно под флагом и с гимном страны. Это обязательное условие Международной ассоциации бокса, которой руководит Умар Кремлев», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, что с 5 по 8 июня в Северной столице России пройдет Петербургский международный экономический форум. Ожидается, что в нем примут участие свыше 17 тысяч человек из более 130 стран.

#Россия #в стране и мире #бокс #международные соревнования #флаг и гимн #Спортсмены из РФ
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