Галузин заявил о сокращении контактов с Арменией по линии МИД и МО

Запад оказал влияние на армяно-российские отношения, по линии внешнеполитических и оборонных ведомств эти контакты заметно сократились. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

В интервью ТАСС он обратил внимание на то, что с конца осени прошлого года не проводились встречи по линии глав МИД.

«С ноября 2023 года не было встреч министров иностранных дел. Не по нашей вине заметно снизилась динамика контактов по линии оборонных ведомств», - сообщил Галузин.

Кроме того, Ереван оказался не заинтересованным в предложенной Москвой идее разработать очередной план консультаций между министерствами иностранных дел. Также заметны изменения и в военно-техническом сотрудничестве, добавил Галузин. Тем не менее, продолжил дипломат, Москва открыта к диалогу с соседом на Южном Кавказе.

Немногим ранее Галузин отметил готовность России помочь примирению Армении и Азербайджана. По его словам, прошедшие 10-11 мая в Казахстане переговоры, где главы МИД Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обсудили мирный договор, Москва оценила позитивно.

Проведение встречи продвинуло страны на пути к миру на Южном Кавказе. Галузин сказал, что Россия дважды принимала у себя раунды мирных переговоров стран.