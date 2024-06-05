МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ФБР заявили, что в США может быть схожая с терактом в «Крокусе» атака

По словам главы бюро, иностранные терорганизации и ранее призывали в насилию.
Глеб Владовский 2024-06-05 06:44:06
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В США может произойти атака, схожая на теракт в подмосковном «Крокусе». Об этом заявил глава Федерального бюро расследований Кристофер Рей.

По его словам, в стране наблюдалась тенденция со стороны иностранных террористических организаций призывать совершать теракты против американцев и их союзников.

«Но сейчас, помимо этого, все большую тревогу вызывает возможность скоординированного нападения здесь, на родине, которая мало чем может отличаться от атаки ИГИЛ*, которую мы видели в российском концертном зале еще в марте», - приводит его слова телеканал CBS News.

Напомним, что 22 марта незадолго до начала концерта рок-группы «Пикник» произошло вооруженное нападение на «Крокус». Зрители уже находились в зале, когда на сцену ворвались вооруженные люди и открыли огонь. После стрельбы боевики подожгли зал.

Жертвами нападения стали 145 человек, пострадали еще свыше 1700. По делу о теракте задержаны более 20 человек, в том числе предполагаемые исполнители.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #сша #ИГИЛ #ФБР #Крокус сити холл #теракт в крокусе
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 