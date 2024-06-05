В ФБР заявили, что в США может быть схожая с терактом в «Крокусе» атака

В США может произойти атака, схожая на теракт в подмосковном «Крокусе». Об этом заявил глава Федерального бюро расследований Кристофер Рей.

По его словам, в стране наблюдалась тенденция со стороны иностранных террористических организаций призывать совершать теракты против американцев и их союзников.

«Но сейчас, помимо этого, все большую тревогу вызывает возможность скоординированного нападения здесь, на родине, которая мало чем может отличаться от атаки ИГИЛ*, которую мы видели в российском концертном зале еще в марте», - приводит его слова телеканал CBS News.

Напомним, что 22 марта незадолго до начала концерта рок-группы «Пикник» произошло вооруженное нападение на «Крокус». Зрители уже находились в зале, когда на сцену ворвались вооруженные люди и открыли огонь. После стрельбы боевики подожгли зал.

Жертвами нападения стали 145 человек, пострадали еще свыше 1700. По делу о теракте задержаны более 20 человек, в том числе предполагаемые исполнители.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.