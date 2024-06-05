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ГБР Украины разрешило привлекать в ВСУ дезертиров из-за нехватки бойцов

В ряды украинской армии на фоне нехватки бойцов разрешили брать на службу добровольно вернувшихся дезертиров.
Дарина Криц 2024-06-05 06:46:29
© Фото: Bernd WÃ�stneck dpa Globallookpress

На фоне огромных потерь и нехватки мобилизационного ресурса в ряды вооруженных сил Украины разрешили привлекать дезертиров.

Согласно заявлению директора украинского Госбюро расследований Алексея Сухачова, командиры имеют неоднозначное отношение к оставившим воинскую часть, но добровольно вернувшимся. Об этом он сообщил в письме к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, с которым ознакомилось РИА Новости.

Кроме того, такие добровольно вернувшиеся в воинскую часть дезертиры могут возобновить свои права на получение денежного довольствия.

«С учетом имеющихся правовых оснований, а также предусмотренных законом возможностей, просим ориентировать командиров воинских частей на необходимости обеспечения принятия вышеуказанных военнослужащих, которые добровольно вернулись в воинские части и изъявили желание для прохождения дальнейшей военной службы, назначать их на должности и продолжать военную службу со дня назначения на должности», - приводит агентство информацию из письма.

На Украине уголовные преступления за самовольное оставление части, а также дезертирство и уклонение от службы предусмотрены статьями 407-409 УК Украины.

Как сообщил 3 июня экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев, украинские пограничники могут убивать уклонистов, которые пытаются сбежать от мобилизации. В комментарии Звезде он добавил, что на западе Украины в реке Тиса за последнее время найдено не менее 45 тел уклонистов, что у многих вызвало подозрение.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #дезертиры #Госбюро расследований #нехватка бойцов #Алексей Сухачов
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