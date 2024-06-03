Царев рассказал, что пограничники ВСУ имеют соблазн убивать уклонистов

Украинские пограничники имеют соблазн убивать уклонистов, которые пытаются сбежать от мобилизации. Об этом «Звезде» рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев

«Люди бегут с деньгами, они не бегут с пустыми карманами. Надо перебираться на запад, и там каким-то образом хотя бы на первое время себя обеспечить. То есть они с карманами набитыми деньгами бегут на запад. У пограничников есть большой соблазн застрелить, убить. И эти карманы опорожнить», - рассказал Царев.

Убежать же, чтобы сохраниться теперь целая проблема. Таких ловят целыми группами. В реке Тиса на западной границе за последнее время найдено как минимум 45 тел уклонистов, что у многих вызывает на подозрительные мысли.

Более того, в соцсетях появляются сообщения о минировании западной границы с украинской стороны.

При этом, ястребам войны уже мало мужчин и пенсионеров. На фронт хотят загнать и женщин. Такие тезисы открыто пропагандируют на военном канале.

«Я думаю, искренне, что все украинцы должны быть военнообязанными. И мужчины и женщины с 18 лет», - считает комбат ВСУ Юрий Федоренко.

Как минимум под ружье уже гребут спасателей, которых лишили брони. Вопросом, кто будет тушить пожары, Зеленский не задается. Впрочем, есть способ увернуться от отправки на передовую, старая проверенная генеральская дача. Командующий одесской терробороной пол года так прятал у себя троих мобилизованных, правда взамен на строительство дома. Теперь всей бригадой поедут на фронт. А там только один выход - сдаваться в плен.

Ранее на Украине погибли свыше 40 человек при попытке сбежать из страны. Мужчины гибнут в Карпатах и на реке Тисе, переоценив свои силы.