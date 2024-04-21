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США планируют отправить военных советников в посольство в Киеве

По словам американских чиновников, в украинскую столицу могут отправить до 60 военных советников.
Максим Крюков 2024-04-21 00:17:48
© Фото: РИА Новости

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в посольство страны в Киеве. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, данный шаг является последним проявлением американской приверженности Украине, «поскольку Россия, похоже, набирает обороты».

Представитель Министерстве обороны США Пэт Райдер заявил, что «советники не будут участвовать в боевых действиях, а будут консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы». При этом «по соображениям оперативной безопасности и защиты сил» он не стал раскрывать, сколько именно человек отправят в Киев, однако два американских чиновника заявили, что их число может достигать 60.

По словам собеседников Politico, дополнительные войска будут поддерживать логистику и надзор за оружием, которое Вашингтон поставляет киевскому режиму. Кроме того, новый контингент будет оказывать помощь ВСУ в обслуживании вооружения и сложного оборудования, которое передадут Соединенные Штаты.

Ранее Палата представителей США приняла законопроект о выделении помощи Киеву. Проект дополнительного финансирования Украины предполагает выделение 61 миллиарда долларов, при этом 23 миллиарда долларов пойдут на восполнение американских арсеналов. Новые средства киевские власти получат в кредит, который президент США сможет уменьшить наполовину, но не раньше ноября 2024 года.

#Украина #сша #Киев #военные советники #посольство #планы
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