Захарова назвала право в США декадентским артхаусом и постмодерном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий по одобрению палатой представителя Конгресса США законопроекта о санкциях в отношении МУС. Об этом сообщает 360.
Захарова назвала американскую систему права декадентским артхаусом.
«Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски – декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности», - заявила она.
Ранее Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о возможном введении санкций против Международного уголовного суда.
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