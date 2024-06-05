Захарова назвала право в США декадентским артхаусом и постмодерном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий по одобрению палатой представителя Конгресса США законопроекта о санкциях в отношении МУС. Об этом сообщает 360.

Захарова назвала американскую систему права декадентским артхаусом.

«Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски – декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности», - заявила она.

Ранее Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о возможном введении санкций против Международного уголовного суда.